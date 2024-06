Bra, principio d’incendio in una tavernetta: vigili del fuoco sul posto

Principio d’incendio a Bra, nella notte appena trascorsa.



Coinvolta una tavernetta privata, della quale è bruciata – per cause ancora da determinare – una piccola porzione di copertura delle pareti. Non si segnalano coinvolti e gli stessi danni riportati all’immobile risultano essere contenuti.



Sul posto i vigili del fuoco di Bra e Alba, intervenuti verso le 4.15 di oggi (giovedì 20 giugno).