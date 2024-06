Al Museo Mallé di Dronero con Patrizia Corte e Nicola Campanella un particolare solstizio d’estate

Un particolare ed emozionante appuntamento è in arrivo al Museo Mallé di Dronero. In occasione del progetto “Solstizio d’estate” dell’editore Nino Aragno, domani pomeriggio, venerdì 21 giugno, alle ore 17.30 si terrà lo spettacolo “Luce tagliente”, azione performativa site-specific di e con Patrizia Corte su commento sonoro live del percussionista Nicola Campanella. L’evento, che ha carattere itinerante, accompagnerà il pubblico dall’ingresso del Museo sino all’ultima sala espositiva della mostra “Le Falci nell’Arte - l’Arte nelle Falci”.

L’interprete Patrizia Corte s’intersecherà con il luogo, tramite una dinamica fatta di gesti appena accennati, di prossimità, d’intrecci e rimandi, con l’azione performativa che sarà cadenzata dai suoni delle percussioni del musicista Nicola Campanella. Il tutto saprà avvolgersi nello scenario artistico del Museo Mallé, per nuove ed affascinanti vie di comunicazione.

"È l’inizio dell’estate, un’alba di nascita e rinascita che prorompe e scorre, per quadri, soffermandosi nelle varie sale per terminare nell’ultima, totalmente buia, in cui s’ode la voce della falce. Nella sua luce tagliente riflessa a terra, il corpo si ripiega su sé stesso e sancisce la conclusione di una stagione, aprendo la speranza verso un’altra. E, come celebra il detto “giugno falce in pugno”, il solstizio si ammanta di luce dorata del grano mietuto dalla lama di falce, una promessa che si trasforma in nutrimento per il resto dell’anno”.

Lo spettacolo “Luce tagliente” è ad ingresso libero con obbligo di prenotazione scrivendo a info@fondazioneartea.org.In occasione dell’evento, a partire dalle ore 15.00, la mostra “Le Falci nell’Arte - l’Arte nelle Falci”, in corso al Museo Mallé, sarà visitabile ad ingresso libero.