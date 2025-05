Alba, tempo dei saggi di fine anno per il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”

Per concludere l’anno scolastico 2024/2025 i talentuosi allievi del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba si esibiranno nei saggi di fine anno.

Dal 12 maggio al 10 giugno saranno in programma cinque serate dedicate alla musica di vario repertorio e genere.

Lunedì 12 e mercoledì 14 maggio alle ore 20:45 si alterneranno sul palco della sala Beppe Fenoglio allievi solisti e formazioni da camera delle classi di flauto, arpa, chitarra, violino, violoncello e pianoforte. Riprendendo la tradizione, che in apertura agli appuntamenti serali dedicava uno spazio di incontro con altre istituzioni didattiche della Regione, si esibirà in qualità di ospite una giovane allieva dell’Associazione Liceo Musicale Rivarolo Canavese, scuola appartenente alla Rete di Formazione del Conservatorio di Alessandria con la quale il Rocca collabora in progetti comuni da ormai vent’anni.

Sempre in sala Fenoglio, mercoledì 21 maggio alle ore 20:45, sarà la numerosa classe di Canto Lirico a presentare al pubblico un’ampia panoramica di grandi compositori del repertorio lirico.

Gli ultimi due appuntamenti saranno invece alle porte dell’estate, per presentare il repertorio corale ed orchestrale nella suggestiva Chiesa di San Domenico. Martedì 3 giugno alle ore 21:00 si esibiranno il Coro Giovanile e l’Alba Filarmonica Orchestra, martedì 10 giugno sarà la volta della “Maratona Band”, con il susseguirsi delle classi di batteria, chitarra elettrica, basso e canto moderno a partire alle ore 18:00 e delle formazioni d’insieme dalle ore 21:00 in poi.

I concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni tel. 0173292477 istitutomusicale@comune.alba.cn.it https://www.comune.alba.cn.it/it/page/civico-istituto-musicale-lodovico-rocca-1