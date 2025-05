Boves, serata informativa sui referendum dell'8 e 9 giugno

Andare a votare. Perché nella società di oggi? È ancora utile? E qual è la differenza tra votare per le elezioni politico-amministrative e per un referendum? L'8 e 9 giugno siamo chiamati a votare per 5 referendum: 4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza. Questa volta potremo essere noi i legislatori. Perché andando a votare si ha la possibilità di incidere direttamente sulle norme oggetto del referendum.

Questi i temi che l'associazione Giovaniverso vuole proporre alla cittadinanza, insieme alla Scuola di Pace, all'ANPI di Boves, ad Apice ed alla Caritas. Ci saranno relatori importanti, pronti a spiegarci il significato profondo del referendum e della scelta democratica che ancora abbiamo come cittadini e che potremo esercitare. A tutela del futuro dei giovani, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei nuovi cittadini.

Sacchetto, avvocato e docente di diritto, Chittolina, vicepresidente di Apiceuropa, Manassero, Direttore della Caritas diocesana, Bergesio, segretario generale CGIL Cuneo, Cisse, Comitato per il sì al referendum cittadinanza.