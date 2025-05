BikeSquare Monviso, il noleggio bici che valorizza il territorio della Valle Po

BikeSquare Monviso è il nuovo servizio di noleggio bici promosso dall’Unione Monviso, che sarà presentato lunedì 19 maggio alle 17 nella sede dell’ente in via Santa Croce n. 4 a Paesana.



Il servizio, affidato alla Cooperativa di Comunità Viso a Viso, è stato avviato l’estate scorsa e si è sviluppato grazie alla rete degli operatori che già vi hanno aderito e che hanno partecipato ai bandi dell’Unione per ottenere in gestione una bici elettrica e la relativa colonnina di ricarica.

La cooperativa Viso a Viso ha lavorato durante il periodo invernale all’implementazione dell’offerta cicloescursionistica del territorio ed ha inoltre stipulato accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati per la creazione di una rete sempre più articolata e diffusa.



All’incontro sono stati invitati gli operatori delle strutture ricettive di valle, il noleggio BikeSquare infatti può offrire un valido strumento per l’ampliamento dei servizi, migliorare e rafforzare l’immagine della singola struttura, favorire lo sviluppo di nuove modalità di fruizione delle attrazioni turistiche e paesaggistiche.

L’incontro è aperto, naturalmente, a quanti siano interessati, si auspica una buona partecipazione. nterverranno per l’illustrazione delle modalità di adesione alla rete, la Cooperativa Viso a Viso e BikeSquare.

Per la partecipazione all’incontro si invita a compilare il form Google cliccando sul seguente link:

https://cloud.mobilitysquare.eu/apps/forms/s/qFEYdfHFBWiZLBw5BQFYQS