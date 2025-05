A Magliano Alfieri torna Urtija: il festival che punge la provincia

Urtija, il festival gratuito che riflette la – e sulla – provincia, torna a Magliano Alfieri per celebrare la sua quinta edizione. Quest’anno si articolerà nella serata di venerdì 30 e tutta la giornata di sabato 31 maggio. La domanda urticante della nuova edizione ruoterà attorno al tema della distrazione.

Urtija parte sempre da una riflessione locale per poi trasferirla a un ragionamento universale. Quest’anno la scelta del tema nasce da una è la distrazione, parola ricorrente tra i giovani che abitano la provincia? Distrazione significa letteralmente "guardare altrove”, ma oggi si lega inevitabilmente al tema del divertimento, della noia, della dipendenza dalla tecnologia. Esistono distrazioni “buone”, quelle che servono per rigenerare le nostre menti in una società che ci chiede di essere sempre sul pezzo?

"Urtija ambisce a essere una di queste ultime: una parentesi, un attimo di distrazione, che ci fa riappropriare dei nostri spazi, delle nostre relazioni e dei nostri luoghi -, chiariscono gli organizzatori -. L'artwork racconta le diverse sfaccettature della distrazione, ispirandosi a due miti: le sirene omeriche, simbolo della capacità ammaliatrice, e Namazu, il pesce gatto responsabile dei terremoti nella tradizione giapponese, che si muove quando il guardiano Kadori si distrae".



ARTE, VINO E MUSICA: DISTRAZIONI IN AZIONE

Venerdì 31 maggio 2025

Urtija prenderà il via venerdì 30 maggio. Al Parco del Belvedere, a partire dalle 19.30, si terrà «Vini e Distrazioni». Saranno assaggi e chiacchiere su vigne, vini, filosofia e altre piccole distrazioni. Moderatore sarà Maurizio Bongioanni, con la partecipazione dei vignaioli Gianluca Colombo di Roddi, Cascina Val del Prete di Priocca, La casaccia di Cella Monte e Roberto Rondelli, di Dolceacqua.

Dalle 20.30, al Parco del Belvedere si chiacchiera insieme a Due Dischi (podcaster di Torino) di Inverno, disco del cantautore di Torino Mitcho, che proporrà un unplugged live. A seguire, Turbo Maradona Dj Set e Paolo Baldini Dubfiles, uno dei nomi importanti della scena dub mondiale.

LA DISTRAZIONE MESSA AL MURO

Sabato 31 maggio

Sabato 31 maggio Urtija riprende le sue “distrazioni” con momenti pensati per sperimentare il guardare oltre. Alle 15.00, sui sentieri roerini, è in programma la passeggiata naturalistica guidata da Martina Cerutti e dall’associazione Langa Silvatica, intitolata «Distrarsi dalle monocolture».

Alle 17.00, al Parco del Belvedere, si terrà la presentazione del progetto Restè, a cura dell'associazione Un territorio e della galleria d'arte Gart di Neive. Seguirà la performance de Le Vërnis, muraliste di Torino impegnate in una residenza artistica allo spianamento di Diano d’Alba

Alle 18.00, il Salone degli Stemmi al Castello ospiterà la proiezione del documentario Dancing Paradiso di Max Chicco, che sarà presente in sala. In contemporanea, alle 18.00, al Parco del Belvedere andrà in scena lo spettacolo per le famiglie di Alessio Negro del Teatro del Fiasco, che metterà in scena i risultati del workshop effettuato con i ragazzi e le ragazze delle medie del territorio, in collaborazione con l'associazione RDR.

Sempre al Parco del Belvedere, a partire dalle 19.30, via libera alle danze. Saliranno sul palco Nino Gvilia live (cantautrice di origine georgiana tra folk, minimalismo e sperimentazioni), Alec Temple (cantautore di Cremona, vincitore del premio Buscaglione) e gli Autobuskers di Nizza Monferrato. Chiusura fino a notte tarda con Turbo Maradona Dj set.

SPECIAL EVENTS

DISTRARSI A CENA

In occasione del festival, sabato 31 maggio sarà possibile prenotare una cena a tema Distrazione presso il ristorante Stefano Paganini.

MARKET, PUNTI RISTORO, INSTALLAZIONI

Durante tutta e due le giornate del festival sarà attiva un'area market con artigiani e associazioni del territorio, un punto ristoro a cura del ristorante Stefano Paganini e un'esperienza sonora di Mark Markin.