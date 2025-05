Ostana: Linda Cottino parla di donne e alpinismo, tra storia e libertà

Linda Cottino sarà protagonista, sabato 17 maggio, di una serie di eventi organizzati dal Rifugio Galaberna di Ostana.

Per molto tempo il contributo delle donne nell’alpinismo è rimasto nell’ombra, offuscato dai successi maschili. Eppure esse iniziarono a calcare le Alpi pochi anni dopo gli uomini: la prima ascesa femminile al Monte Bianco avvenne nel 1808, appena ventidue anni dopo la prima maschile.

La presenza femminile crebbe nella seconda metà dell’Ottocento, culminando nel 1907 con la nascita del Ladies’ Alpine Club. Ma chi erano queste prime “pioniere”? Che cosa spingeva queste donne, spesso di elevata estrazione, ad avventurarsi nel duro ambiente alpino? E soprattutto, perché restano così poche tracce delle loro imprese?

A tutte queste domande risponde la giornalista e amante della montagna Linda Cottino nel suo ultimo libro “Una parete tutta per sé”, edito da Bottega Errante Edizioni.

Alle 15,30 partirà dal Rifugio una presentazione “itinerante” del volume: passeggiando tra i sentieri e le borgate del paese, in compagnia dell’autrice e della guida escursionistica Anna Martinale, si discuterà di alpinismo e non solo, perché come dice Cottino: “L’alpinismo delle pioniere è una dichiarazione di indipendenza, è un modo di essere e stare al mondo”.

Alle 18 verrà inaugurata nelle sale del Rifugio Galaberna la mostra “16 agosto 1864. Alessandra Boarelli e Cecilia Fillia. L’alpinismo femminile e la Montagna simbolo”.

L’esposizione, realizzata dal CAI “Monviso” di Saluzzo a cura di Sergio Beccio con testi di Linda Cottino, ripercorre la “prima” femminile del Monviso e, partendo dagli albori dell’alpinismo femminile, ricostruisce un mondo fatto di grandi imprese ma sconosciuto ai più.

La mostra sarà poi visitabile gratuitamente tutti i giorni di apertura del Rifugio fino al 29 giugno.

Dopo l’inaugurazione, possibilità di fermarsi per una merenda sinoira.

Info e prenotazioni allo 0175-940310).