Lavori Anas sulla Statale 21 a Sambuco: viabilità modificata tra lunedì 24 e venerdì 28 giugno

Si avvia alla conclusione l’intervento di ripristino delle superfici della galleria ‘Reinardis’ lungo la Statale 21 “della Maddalena” nel territorio comunale di Sambuco.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle ultime lavorazioni, tra cui la riverniciatura, il tratto di statale che ricomprende le gallerie ‘Reinardis’ e ‘Messantoni’ sarà chiuso al traffico a partire da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno. In concomitanza con i lavori sulle pareti e sulla volta della galleria sarà inoltre eseguito il ripristino della pavimentazione.