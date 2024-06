GUSTO', il Festival del Gusto di Orbassano con Renata Cantamessa su Live.it

Sarà “il gusto dei territori” a declinare la quinta edizione di Gustò attraverso un viaggio ideale tra i prodotti del made in Italy che diventano culture, ma anche affascinanti sfide imprenditoriali per traghettare le tradizioni verso le nuove generazioni.

Padrona di casa di questa nuova pagina e sfida di Gustò sarà la giornalista e divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa, che dialogherà con grandi ospiti di grandi territori del cibo attraverso una quattro-giorni scandita da un menù intenso di talk, show cooking, laboratori di cucina e percorsi sensoriali che, per la prima volta, saliranno “in quota” e pure in streaming grazie alla trasmissione in diretta su dieci quotidiani web di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Programma

Venerdì 21 giugno 2024

Ore 18:00-19:00

GUSTO’ – V edizione del Festival del Gusto di Orbassano

Inaugurazione con autorità

Ore 19:30-19:50

IL GUSTO DI ESSERE DONNE – Renata Cantamessa intervista JO SQUILLO

Ore 20:00-20:20

L’UOMO CHE SUSSURRAVA ALLA PASTA – Renata Cantamessa intervista CARLO NARDO