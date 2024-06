Nella Chiesa di San Giovanni a Saluzzo il concerto Finale di Obiettivo Orchestra

Il percorso didattico ha avuto inizio con le audizioni di ingresso, svoltesi il 13 novembre 2023, e ha visto la partecipazione di 72 allievi di provenienza nazionale e internazionale.

Il corso è stato condotto dalle prime parti della Filarmonica Teatro Regio Torino. I Maestri hanno lavorato con i giovani musicisti alla preparazione di audizioni e concorsi per entrare in orchestra; si sono svolti, inoltre, incontri individuali con un mental coach, fondamentali, soprattutto dopo la sessione delle audizioni, per lavorare sulle difficoltà comportate da un momento particolarmente stressante e per lavorare su tutta la sfera emotiva del giovane musicista. Il percorso si è articolato in sette incontri di 3-5 giornate ognuno e vedrà la sua conclusione nei giorni 1 e 2 luglio con le consuete audizioni finali che decreteranno gli allievi idonei a collaborare nella prossima stagione sinfonica dell'Orchestra TRT.

Il concerto del 26 giugno sarà diretto dal Maestro Donato Renzetti, figura di grande prestigio nella direzione orchestrale internazionale e presenza ormai costante nel progetto Obiettivo Orchestra. Sotto la sua guida gli allievi di Obiettivo Orchestra si cimenteranno in un programma musicale impegnativo che prevederà l’esecuzione de “Les Préludes” di F. Liszt e della Sinfonia n. 5 di P. I. Cajkovskij.

Il concerto è realizzato in collaborazione con la Filarmonica TRT e rientra nella rassegna concertistica CONsonanTE, sostenuta da Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, BeneBanca, Comune di Saluzzo e dalle aziende Sedamyl e Ambiente Servizi.

L’ingresso alla serata è libero su prenotazione (segreteria APM, tel. 0175 47031 - apm@scuolaapm.it).