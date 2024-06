Rifreddo, insediata l'amministrazione del sindaco Elia Giordanino

“Il primo sentimento che mi sento di esprimere è quello della gratitudine - spiega il primo cittadino, Elia Giordanino - Gratitudine per la fiducia dei Rifreddesi che si sono recati alle urne, nonostante il periodo di alto astensionismo che stiamo affrontando a livello nazionale e la presenza di una lista unica. Una fiducia che va ricambiata fin da subito. L’ampia partecipazione è stato un ottimo segnale e rappresenta appieno quello che ci auguriamo per il futuro di Rifreddo: lavorare in sinergia con tutto il territorio. Il nostro obiettivo è quello di lavorare per il bene del paese con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza e le associazioni rifreddesi e del territorio: deve esserci sempre unità di intenti per collaborare e fare bene per il paese. Grazie anche al personale del comune per l’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni e al nostro segretario comunale, la dottoressa Chiara Nasi, che ha dato la sua disponibilità a continuare la collaborazione con il nostro comune".