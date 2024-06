Cuneo Granda Volley: definito lo staff medico per la stagione 24/25

“Lavorando con un nuovo gruppo di atlete il primo passo sarà conoscere al meglio le ragazze per improntare una preparazione volta alla riduzione degli infortuni. Sarà fondamentale creare subito un buon rapporto con il gruppo squadra”.

Queste le parole congiunte dello staff medico della Cuneo Granda Volley in vista dell’inizio della prossima stagione.

In particolare sarà ancora il dottor Piovani, primario del reparto ortopedia all’ospedale di Cuneo, il responsabile e coordinatore dello staff medico. Staff che sarà composto da altri cinque professionisti, tra cui diversi volti conosciuti.

Il dottor Marra sarà il secondo ortopedico della squadra medica della Granda Volley e si occuperà di coadiuvare il lavoro del dottor Piovani. Quindi il dottor Biolè si occuperà della parte relativa alla medicina sportiva, seguendo le atlete in tutto il loro percorso presso il Centro Medico Sportivo Helix di Borgo San Dalmazzo. Inoltre la dottoressa China avrà il compito di stare sul campo con le atlete, rimanendo a stretto contatto con il gruppo squadra anche all’esterno del palazzetto. Chiudono lo staff medico della Cuneo Granda Volley le conferme di Francesco Zito del Centro Fisioterapico Cuneo ed Andrea Reynaudo, che con il loro lavoro saranno una chiave importante nella salute della squadra per ciò che riguarda la riabilitazione, fisioterapia ed osteopatia.

“Siamo felici di avere un team di prim’ordine come quello costruito dal dottor Piovani. È chiaro che la speranza sia di vedere lo staff medico lavorare il meno possibile, ma la nostra è un’equipe invidiabile che ci tiene in contatto con tutto il territorio della provincia”. Queste le parole dei co presidenti Bianco e Manini.