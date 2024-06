Treni, linea del Tenda interrotta da Breil a Ventimiglia

Immagine tratta dalla pagina Facebook "TPL in Granda"

Per cause al momento non specificate, risulta interrotta la linea ferroviaria del Tenda, da Ventimiglia a Breil sur Roya. I viaggiatori sono stati accolti sul treno Ventimiglia-Savona-Torino, senza maggiorazione di prezzo. Il traffico su rotaia risulta regolare sulla tratta Cuneo-Limone.