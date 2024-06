Grande partecipazione di pubblico per “Manierincanti” ai castelli di Lagnasco

Grande successo per “Manierincanti” la visita guidata accompagnata dalle suggestive melodie dell'ensemble vocale "Coron'aria", organizzata venerdì 21 giugno ai Castelli di Lagnasco per celebrare il solstizio d’estate e la Festa della Musica

A condurre i visitatori in un’atmosfera magica c’era Raffaella Giordano, guida di Insite Tours e titolare dell'organizzazione che gestisce i manieri. Presenti tra i visitatori anche il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo e il consigliere comunale Raffaele Bertola.

Il tour si è snodato tra le diverse sale dei Castelli, dove la musica si è intrecciata con l'arte, creando un'esperienza sensoriale indimenticabile. Lungo il percorso museale i visitatori hanno potuto ammirare anche le opere di Francesco Segreti, con le installazioni "Caos / Antecaos" e "Chimere", e le mostre "Metamorfosi" e "Powerflower". Un connubio perfetto tra arte classica e contemporanea, che ha arricchito ulteriormente l'esperienza di visita.

L'ensemble vocale Coron'aria ha tenuto un concerto itinerante nelle sale, eseguendo brani di musica classica e contemporanea. Le loro voci si sono coniugate perfettamente con l'architettura rinascimentale dei Castelli, creando un'atmosfera suggestiva e raffinata.

Raffaella Giordano ha spiegato ai partecipanti: “L'ensemble vocale Coron'aria ci ha consentito di offrire ai visitatori un'esperienza unica e suggestiva, celebrando la Festa della Musica in un contesto davvero speciale come quello delle antiche sale dei castelli. Con questa visita abbiamo anche sostenuto l'associazione benefica ‘Coniugi Autretti’, dedicata a progetti creativi e di inclusione per i più piccoli."

La serata si è conclusa con grande entusiasmo e apprezzamento da parte di tutti i partecipanti, confermando il successo dell'iniziativa e l'importanza di eventi che uniscono cultura, arte e solidarietà.