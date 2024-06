Alice Minetti giovane atleta con le "Ali ai Piedi" e la sua corsa in montagna

L'incontro conviviale del mese di giugno tenutosi a Cuneo giovedì 20, ha avuto come tema la corsa in montagna. Condotta dal Presidente del Club Giovanni Mellano, la serata è stata particolarmente interessante: la Dott.ssa Francesca Donalisio ha introdotto la relatrice Prof.ssa Alice Minetti. Classe 1990, atleta della "Boves Run" e Allenatore Nazionale Fidal Specializzato di terzo livello, si è diplomata con una tesi proprio dedicata al trail running e alle gare endurance. E' la fondatrice della community "Ali ai piedi", nata per avvicinare sempre più persone alla corsa, soprattutto quella in montagna.

Durante la serata ha raccontato la sua attività e la sua bella ed entusiasmante vita sportiva tra le montagne del nostro territorio.

La serata organizzata dalla Vice Presidente del Sodalizio cuneese Chiara Blangetti ha avuto grande partecipazione, e i presenti hanno creato un vivace ed interessante dibattito sulla specialità sportiva trattata.

Infine, prima della consueta consegna degli omaggi a ricordo della serata, è intervenuto Davide Lauro: grande appassionato di ciclismo, dal 2008 è l’organizzatore della Granfondo “La Fausto Coppi”, evento ciclistico internazionale a Cuneo. Con un breve filmato ha presentato l'evento, giunto quest'anno alla 35ma edizione.