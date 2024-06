Acceglio, predisposto recupero di un bovino bloccato

E' già stato predisposto in queste ore il recupero di un bovino bloccato nella zona di Acceglio.

Saranno le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo a soccorrerlo con l'aiuto dell'elicottero Drago con cui verrà imbragato, sollevato e portato in salvo, per poi essere riaffidato alle cure del suo allevatore.



Il bovino si è staccato dalla mandria, finendo in un canale e trascinato dall'acqua sebbene sia riuscito ad uscire dal canale è rimasto purtroppo bloccato in una zona senza via d'uscita.