A Vicoforte saranno incrementati i controlli su divieti di sosta ed eccessi di velocittà

Nonostante ripetuti inviti ad evitare “parcheggi selvaggi” e a moderare la velocità soprattutto nelle strade centrali del paese, a Vicoforte la situazione non è migliorata.

Ecco che, come già preannunciato in occasione dell’approvazione della convenzione con il Comune di Mondovì per il servizio di polizia locale, saranno potenziati i controlli.

Il sindaco ha quindi deciso di avvisare i vicesi affinché possano essere ben consapevoli dei futuri maggiori controlli e delle possibili sanzioni.

"Viste le persistenti ed ormai abitudinarie situazioni di mancato rispetto della segnaletica stradale - si legge nell'avviso diramato dal sindaco - ed in particolare dei divieti di sosta, anche nei pressi di curve ed incroci e la eccessiva velocità dei veicoli riscontrata nel centro abitato che comportano pericoli per la incolumità pubblica si avvisa che saranno incrementati i controlli da parte della Polizia Locale con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, confidando negli effetti che il presente avviso potrà avere per evitare comportamenti sanzionabili."