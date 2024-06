Il nuovo Consiglio comunale di Revello si insedia con il sindaco Paolo Motta

Il nuovo Consiglio comunale di Revello, guidato dal sindaco Paolo Motta si è insediato nel tardo pomeriggio di sabato 22 giugno nella sala del municipio.

Il geometra revellese ha giurato sulla Costituzione davanti ai suoi compagni di lista, alla minoranza e al numeroso pubblico presente, così come aveva fatto suo padre Ugo primo cittadino di Revello per ben tre volte (nel 1995, 1999 e 2009).

Il sindaco ha ricordato con commozione suo padre nel discorso di preambolo della seduta consiliare, scomparso lo scorso anno, che il 23 giugno avrebbe compiuto 88 anni.

Motta ha poi affermato: “Siamo consci che siamo una maggioranza relativa e non una maggioranza assoluta. I voti ricevuti dalla nostra lista e da quella di Mario Campanella erano superiori di gran lunga della maggioranza degli elettori e hanno dimostrato che Revello aveva voglia di cambiare. Amministreremo per cinque anni nel rispetto di tutti”.

Sono poi intervenuti l’ex sindaco Daniele Mattio e Mario Campanella entrambi candidati come primi cittadini alle elezioni dell’8 e 9 giugno scorso che siedono nei banchi della minoranza, assieme all'ex vicesindaco Aldo Perotto e all’ex assessore alla Cultura Laura Riberi.

Come previsto il sindaco Motta ha nominato vice Antonella Rolle che aveva ricevuto il più alto numero di preferenze (204).

Rolle, è alla sua seconda esperienza nel Consiglio comunale di Revello in quanto era già stata assessore all’Agricoltura nella Giunta di Ugo Motta (papà di Paolo) nel quinquennio 2009/2014.

A lei è nuovamente affidata la delega all’Agricoltura a cui si aggiungono la Promozione locale e manifestazioni e i rapporti con le associazioni.

Torna in Giunta anche Katia Disderi assessore uscente dell’amministrazione Mattio. Le sono state date le deleghe al Commercio, Turismo, Sviluppo e attività culturali.

A Denise Allasia vanno: l’Istruzione, le Politiche socio-sanitarie, Pari opportunità, Politiche per la famiglia e Politiche giovanili.

Gianni Moino ha l’assessorato ad Ambiente e territori, Protezione civile, Urbanistica ed Edilizia privata, Sportello attività Produttive e Sport e Tempo libero.

Il sindaco Paolo Motta ha tenuto per sé le deleghe al Bilancio, Lavori Pubblici e rapporti con il Personale.

La commissione elettorale, presieduta dal sindaco Motta è formata dai componenti effettivi: Stefania Geuna, Giuseppe Franco e Laura Riberi, mentre i supplenti sono: Matteo Rosso, Denise Allasia e Mario Campanella.

Sono stati nominati come componenti della Commissione comunale per la formazione degli elenchi degli elenchi dei giudici popolari: il consigliere di maggioranza Gianni Moino e Daniele Mattio come consigliere di minoranza.

Mattio è anche capogruppo consiliare per la lista ‘Revello tradizione & innovazione’, Mario Campanella della lista “Revello impegno comune” e Stefania Geuna capogruppo della lista “Il campanile delle ore” che sosteneva il sindaco Paolo Motta.