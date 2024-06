L’Amatori Basket Savigliano dà il benvenuto a coach Giuseppe Siclari

Prime ufficialità in arrivo per quanto riguarda la stagione 2024/25: l’Amatori Basket Savigliano è lieta di annunciare che, a guidare la formazione impegnata in Serie C nei prossimi mesi, sarà Giuseppe Siclari, in arrivo dalla Pallacanestro Ciriè.

Coach Siclari ha già diretto alcuni allenamenti negli scorsi giorni per conoscere i ragazzi che comporranno il roster e per capire in quali ruoli servirà una mano extra.

«Sono molto onorato di aver ricevuto la chiamata di una società del livello di Savigliano e non vedevo l’ora di iniziare – le prime parole del nuovo allenatore -. In queste settimane cercheremo di conoscerci meglio per creare il miglior ambiente di lavoro possibile; ci aspetta un campionato competitivo in cui proveremo a dire la nostra e, per farlo, dovremo essere un gruppo unito. Stiamo già lavorando con alcuni giocatori sicuri di esserci questa stagione e nelle prossime settimane creeremo una formazione alla quale aggiungeremo anche alcuni talenti della società e i giovani di un under19 molto valida».

Benvenuto coach Siclari e buona fortuna per la stagione a nome di tutto il popolo biancorosso!