A Mondovì Piazza riapre la chiesa della Missione

La chiesa di San Francesco Saverio detta Della Missione, realizzata nel Seicento dall’architetto e incisore Giovenale Boetto e impreziosita dalla decorazione pittorica del gesuita Andrea Pozzo (tra gli artisti prospettici più dotati e influenti del periodo barocco), riaprirà ufficialmente il 29 giugno.

L’apertura sarà garantita il sabato (dalle ore 15 alle ore 19), la domenica e i giorni festivi (dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19) e durante la Mostra dell’Artigianato Artistico, in programma dal 14 al 18 agosto prossimi. Due, in particolare, le modalità di fruizione: ingresso gratuito per chi intende fruire dell’edificio in totale autonomia, biglietto da 5 euro a persona per chi viceversa vorrà prendere parte alle visite guidate previste il sabato alle ore 16 e alle ore 18 e la domenica alle ore 11, 16 e 18.

"Un primo passo importante, propedeutico alla futura gestione unificata di alcuni beni culturali di Piazza alla quale stiamo lavorando da mesi" - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. "La chiesa della Missione è un gioiello inestimabile, fulcro dell’offerta artistica della nostra città. In attesa di perfezionarne la valorizzazione e la fruizione turistica, abbiamo quindi ritenuto opportuno garantirne l’apertura durante i fine settimana di luglio, agosto e settembre, arricchendo così l’attrattività culturale già oggi notevole grazie ai musei della Stampa, della Ceramica e degli Alpini, alla Torre del Belvedere e alla nuova mostra di Andy Warhol, in programma nel polo espositivo di Santo Stefano a partire dal 13 luglio. Mondovì sempre più a misura d’arte, insomma, in attesa di svelare ulteriori angoli urbani degni di essere riscoperti e vissuti".