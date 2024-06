Fango lungo le strade e nelle cantine a Vignolo, il sindaco: “Il sistema di filtraggio di S. Lucia non ha retto”

A Vignolo la notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno si sono registrate precipitazioni otto volte più intense del previsto.

Ennesima bomba d'acqua inaspettata, che questa volta però ha danneggiato i sistemi di filtraggio presenti nei valloni a monte del paese inondando le strade. Acqua e fango hanno anche raggiunto alcuni scantinati di abitazioni. La maggior concentrazione dei disagi si è verificata in via Orti, via centrale del paese.

Qualcosa dunque non ha retto come avrebbe dovuto vista la straordinarietà dell'evento.



I sistemi presenti sui valloni di S.Rocco e S.Costanzo hanno retto, mentre quello di S.Lucia è stato danneggiato ripercuotendosi sul paese.



“Questa volta l'acqua piovana ha prima otturato una griglia di filtraggio – spiega il sindaco Danilo Bernardi - e poi una volta completamente otturata l'ha divelta, trascinandola a valle. Stesso meccanismo si è verificato sulla seconda griglia, che anche se ha retto, si è totalmente otturata facendo fuoriuscire l'acqua sulla strada raggiungendo le abitazioni”.



Sugli interventi effettuati e da farsi il sindaco spiega come il progetto iniziale prevedesse anche la zona di S.Lucia, su cui presto verrà installato un nuovo sistema.



“Siamo intervenuti circa sei mesi fa con l'installazione di due grandi vasconi di decantazione per l'acqua proveniente da S.Rocco – aggiunge Bernardi -, mentre il problema questa volta è provenuto dall'altro versante, quello di S.Lucia dove era previsto nello stesso progetto finanziato con 50mila euro, anche un tracimatoio che realizzeremo il prima possibile. Il costo dell'intervento delle vasche, poiché effettuato con la massima efficacia, ha assorbito l'intera disponibilità, dovendo così attendere che il bilancio ci consentisse di investire nuovamente. Ora per il tracimatorio di S.Lucia, già in previsione e in programma a breve, occorreranno circa 20mila euro e anche per questo abbiamo intenzione di effettuare un intervento efficace”.



In conclusione Bernardi analizza però che i “danni e disagi sono stati certamente più contenuti grazie agli interventi e investimenti fatti. Se non avessimo realizzato i nuovi sistemi certamente sarebbe stato molto peggio”.