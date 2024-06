Sirena a Entracque: alla diga della Piastra in corso le operazioni di rilascio dell'acqua

E' suonata alle 12 la sirena della diga della Piastra, ad Entracque, dove si stanno effettuando le operazioni di rilascio dell'acqua del torrente in ingresso, per evitare l'ulteriore innalzamento del livello della diga stessa.

Sono infatti state aperte alcune saracinesche ai piedi dell'impianto, in modo che l'acqua ritorni nel letto del torrente senza venire quindi trattenuta. Spiega il sindaco di Valdieri Giordana: “Si tratta di un'operazione svolta in totale sicurezza per abbassare il livello dell'acqua”.



“Finora ha trattenuto tutto, anche pompando a monte nella diga del Chiotas – ha evidenziato il sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino -. Con questa operazione ora l'acqua verrà rilasciata da sotto, ossia dello scarico di fondo dal piede diga, a livello del torrente”.