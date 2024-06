Maltempo, a Vinadio un distacco di rocce e detriti colpisce abitazione: evacuate due famiglie [FOTO]

Hanno dovuto lasciare la propria casa due famiglie di Vinadio dove, oggi pomeriggio, un importante distacco di rocce e detriti ha colpito un'abitazione, ora inagibile.

"È successo verso le 15.30 di oggi - racconta la figlia di una delle due famiglie che risiedevano nella palazzina - fortunatamente in quel momento non c'era nessuno in casa. I massi e i detriti che si sono staccati dalla montagna hanno sfondato il vetro delle scale. Per fortuna stanno tutti bene".

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Lo stabile, in via Fortino, al momento è stato dichiarato inagibile, in attesa del sopralluogo e della perizia di un geologo.

Al momento l'arra è stata transennata. Quattro in totale le persone che hanno dovuto trovare un'altra sistemazione - una coppia è ospite della figlia, per altre due persone invece è stata messo a disposizione una sistemazione da parte del Comune.

L'invito per tutti gli utenti è di non avvicinarsi alla zona del distacco per tutelare l'incolumità di tutti.