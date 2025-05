Allarme a Racconigi nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio, per un principio di incendio che è scaturito all'interno di un alloggio al secondo piano di una palazzina.

La casa, sita in via Ghietti, è stata raggiunta dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo con autobotte e mezzo auto pompa serbatoio (APS) in supporto alle squadre di Racconigi.

Non si segnalano persone ferite.