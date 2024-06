Investire in Arabia Saudita con Daniele Pescara

In previsione del grande evento internazionale di EXPO 2030, l’Arabia Saudita si prepara ad una crescita senza precedenti. Il Saudi Vision 2030, poi, sta già portando i primi risultati in termini di rivoluzione economica del Paese. In considerazione delle grandi novità che stanno per manifestarsi, l’attenzione degli imprenditori di tutto il mondo verso il territorio è massima: lo afferma Daniele Pescara, il finanziere veneto che da oltre un decennio accompagna i più avveduti italiani ad Investire in Medio Oriente.

Economia Arabia Saudita: le opportunità per le aziende italiane

Con investimenti stimati in oltre 500 miliardi di dollari, il piano offre un ventaglio di possibilità per far crescere il proprio business a livello internazionale.

Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Saudi Vision 2030 è "un sistema completo" che unisce l'eccellenza italiana in ambiti come agricoltura, industria, tecnologia e innovazione.

Il ministro degli Investimenti saudita Khalid Al-Falih ha sottolineato come le aziende italiane possano portare il loro know-how non solo nei settori tradizionali come food, fashion e forniture, ma anche in quello dell'innovazione industriale.

Il piano saudita si concentra su sette aree chiave:

- diversificazione economica;

- promozione del settore privato;

- miglioramento dell'istruzione;

- sostenibilità ambientale;

- sviluppo delle industrie culturali e dell'intrattenimento;

- crescita del turismo internazionale;

- miglioramento della qualità della vita.

Queste direttrici racchiudono numerose opportunità per le imprese del Belpaese, specializzate in tecnologie all'avanguardia e soluzioni innovative.

I vantaggi di Investire in Arabia Saudita

In particolare, è consentita la proprietà al 100% di realtà aziendali create in Arabia Saudita, un fattore chiave per attrarre investimenti esteri.

Le aziende italiane sono pronte a cogliere questa sfida.

Come sottolineato dal viceministro Valentino Valentini, il "Made in Italy" non è solo eccellenza, ma anche missione: l'Italia può esportare il proprio know-how e diventare un fornitore chiave per la realizzazione del Saudi Vision 2030.

Un’opportunità unica per ampliare i propri orizzonti e crescere a livello internazionale.

Investire in Arabia Saudita: come farlo

Ovviamente, Investire in Arabia Saudita richiede conoscenze specifiche di settore: ecco perché è fondamentale farsi assistere dai migliori consulenti esperti in internazionalizzazione d’impresa.

