Le varianti nei giochi di carte: scopriamo le più famose

I giochi di carte rappresentano una delle forme di intrattenimento più antiche e diffuse nel mondo, e ogni passatempo include anche diverse varianti, legate alla storia e alla cultura di ogni paese o regione. Da questo punto di vista, giochi come il poker, il blackjack, la scopa e la briscola forniscono moltissimi esempi che meritano di essere descritti e raccontati, ed è esattamente ciò che faremo oggi.

Varianti del poker

Le origini del poker si perdono nella notte dei tempi, dunque non stupisce che esistano tantissime varianti, ognuna con le proprie regole. Tra queste, il poker all'italiana (noto anche come five draw card) rappresenta una delle più giocate in assoluto. Non a caso, su Internet si trovano diverse guide che spiegano come si gioca al poker italiano , e che chiariscono informazioni fondamentali come le regole del gioco, il calcolo dei punteggi e le strategie da adottare per avere successo. Un'altra versione del poker molto nota è il Texas Hold'Em, che viene fra le altre cose considerata anche una delle più semplici e dinamiche. Lo prova il fatto che l'Hold'Em è spesso protagonista nei tornei di poker più seguiti al mondo.

Varianti del Blackjack

Il blackjack, noto anche come 21, è il gioco di carte con più varianti in assoluto. Anzi, è possibile sostenere con certezza che il blackjack stesso nasce come variante di un altro gioco, ovvero lo Chemin de Fer, che andava molto di moda nel '700. Le tipologie di blackjack si differenziano soprattutto per quel che riguarda le regole relative al banco, e le opzioni a disposizione dei giocatori che partecipano alle partite. Basti, ad esempio, citare la versione Atlantic City, o il Blackjack Vegas Strip, molto più complesso e restrittivo. Altre varianti molto diffuse sono il Blackjack Downtown, giocato principalmente a Las Vegas, e il Chinese Blackjack.

Varianti della Scopa

Anche il noto gioco di carte italiano presenta un'ampia varietà di opzioni. Il Rubamazzo o Rubamazzetto, ad esempio, si basa sulla possibilità di sottrarre il mazzo all'avversario se si possiede una carta del medesimo valore di quella scoperta, che viene posizionata in cima. Lo Scopone in coppia, invece, aggiunge la necessità di implementare una strategia precisa con il proprio partner di gioco. Poi troviamo la Cirulla, con regole più complesse della Scopa tradizionale, e ovviamente il famoso Asso Piglia Tutto. Altre opzioni da provare sono la Bugiarda, la Sbarazzina e la Scopa Premio Matto, sebbene siano meno diffuse rispetto alle precedenti.

Varianti della Briscola

Le varianti della briscola in realtà sono poche, ma sanno come impegnare i giocatori. Una delle più diffuse è senza ombra di dubbio Cinquecento, che introduce un sistema di gioco piuttosto complesso, basato su punti e combinazioni vincenti (ovvero le cosiddette "accuse"). Decisamente meno noto è lo Schembil, conosciuto anche come Skimbil o Skinbil, che prevede un totale di sei giocatori suddivisi in due gruppi, quindi con un 3 contro 3. Infine ecco la Briscola scoperta che, come suggerisce il suo stesso nome, viene giocata a carte scoperte: una novità che modifica completamente le strategie per avere la meglio sull'avversario.