Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo: relax, gusto e meraviglia

A Cortina d’Ampezzo, il Grand Hotel Savoia prepara a un’estate ricca di eventi in vista delle Olimpiadi del 2026, tra bellezza alpina e glamour internazionale. A pochi passi dal centralissimo corso Italia, il Savoia conserva il fascino Art Nouveau della sua facciata champagne, rinnovando la tradizione con un tocco di modernità e un’ospitalità su misura, calda e raffinata. Unendo il fascino storico e lusso contemporaneo, da oltre un secolo è simbolo di eleganza e ospitalità, offrendo un’accoglienza impeccabile con servizi esclusivi, cucina d’eccellenza, Spa, shopping e natura a portata di mano.

L’hotel celebra la fusione tra passato e presente anche attraverso l’arte, con opere contemporanee come quelle di Endless, artista di fama internazionale. Negli anni ha ospitato grandi nomi come Churchill, Sophia Loren e Roosevelt, diventando parte della storia mondana di Cortina.

Le camere e suite, eleganti e spaziose, offrono viste spettacolari sulle Dolomiti. L’arredo unisce materiali naturali, tonalità calde e dettagli alpini rivisitati in chiave moderna. Dalle accoglienti Collection Room alla lussuosa Royal Suite con terrazza panoramica, ogni spazio è pensato per un’esperienza personalizzata e indimenticabile.

Un rifugio esclusivo dedicato al relax, la Savoia Spa offre trattamenti personalizzati Comfort Zone, una piscina coperta riscaldata, sauna finlandese, bagno aromatico, aree relax e una moderna palestra con attrezzature Technogym. Dalle 17, l'accesso è riservato agli adulti. Tra i trattamenti più apprezzati: il massaggio decontratturante all’arnica, il trattamento viso glowing e il Rituale del Sonno. Completano l’offerta un angolo hair-styling Davines e uno spazio make-up firmato Dolomia.

Esperienze gourmet con vista

Il "1224 Bar Lounge & Terrazza" incanta con eventi serali, musica live, DJ set e una vista spettacolare sulle Dolomiti. Lo chef Luigi Sarsano propone un menù variegato che va dal comfort food a piatti vegetariani e cocktail raffinati. Il Ristorante “Savoy” e il nuovo “1224 Restaurant Cortina” offrono ambienti eleganti e cucina d’autore, mentre il Pizza Palace del Savoia Palace Residence propone pizze gourmet in un’atmosfera informale ma curata. Tutti i ristoranti sono accessibili anche agli ospiti esterni.

Di fronte all’hotel, il Residence Savoia Palace ospita 45 appartamenti in stile chalet, ideali per famiglie o gruppi fino a 6 persone. Con angolo cottura, zona giorno e vista su Monte Cristallo o Tofane, gli ospiti possono accedere ai servizi Spa e ristorazione del Grand Hotel su prenotazione.

Estate tra natura e adrenalina

La funivia Tofana Freccia nel Cielo porta alla scoperta di tre livelli panoramici fino a Cima Tofana, con viste che spaziano fino alla laguna di Venezia. Cortina offre oltre 400 km di sentieri per escursioni di ogni livello, 1000 vie d’arrampicata, ferrate, percorsi MTB ed e-bike e bike park attrezzati per ogni esigenza outdoor.

Cortina è anche sinonimo di stile, cultura e shopping esclusivo. Le vie del centro ospitano boutique raffinate, gallerie, musei e locali glamour, per una vacanza all’insegna del bien vivre tra tradizione e tendenza.

Il Lagazuoi EXPO Dolomiti, uno dei musei più alti al mondo, ospita mostre ed eventi a 2.732 metri, offrendo un punto di vista unico sulla relazione tra uomo e montagna.

Tra giugno e settembre torna anche Una Montagna di Libri, il celebre festival letterario che anima l’estate con scrittori, giornalisti e personalità del mondo culturale e politico, con eventi ospitati anche al Grand Hotel Savoia.

Come arrivare

Cortina è facilmente raggiungibile in auto da Venezia o da Bressanone, in treno (stazioni di Calalzo o Dobbiaco) o in aereo (Venezia, Treviso, Innsbruck). L’hotel offre su richiesta un servizio di transfer privato.

Tariffe: a partire da €490 a notte per camera doppia, colazione inclusa.

Il Grando Hotel SAVOIA CORTINA D’AMPEZZO - A RADISSON COLLECTION si trova in via Roma 62 Tel. 0436 3201

e-mail: info.grandhotelsavoiacortina@radissoncollection.com

Internet: www.grandhotelsavoiacortina.it