MalAmore: il film di esordio di Francesca Schirru è un viaggio intenso tra crime e melò

Arriva nelle sale italiane l'8 maggio, distribuito da 01 Distribution, "MalAmore", l'opera prima di Francesca Schirru che si preannuncia come un'intensa esplorazione delle passioni umane più contrastanti. Il film si propone di andare oltre il semplice intrattenimento, cercando di stimolare una riflessione profonda pur mantenendo un forte aggancio emotivo con lo spettatore.

La pellicola racconta la storia di Mary (interpretata da Giulia Schiavo), giovane amante del pregiudicato Nunzio (Simone Susinna), a sua volta legato alla capoclan Carmela (Antonella Carone). L'incontro con Giulio (Simon Grechi), nuovo insegnante di equitazione, darà a Mary la forza per tentare di liberarsi da una relazione tossica. La sua decisione scatenerà però l'ira di Nunzio, pronto a tutto una volta uscito di prigione, in un mondo corrotto dove, paradossalmente, amore e amicizia emergono come veri elementi sovversivi.

Attraverso questa trama avvincente, la regista Francesca Schirru, al suo debutto nel lungometraggio, firma un'opera che definisce "intensa, umana e attuale". Come sottolinea la stessa regista, il film, pur inserendosi in un contesto di genere, esplora "l'amore e l’amicizia oggi", utilizzando la criminalità organizzata come rappresentazione “estrema” di una società dove sembrano prevalere "la logica del potere, e della sopraffazione". L'intento è quello di mostrare un "mondo cinico e spietato che rispecchia le dinamiche disfunzionali e ‘tossiche’ che emergono oggi con forza anche nelle relazioni interpersonali più intime". La protagonista Mary, nel suo percorso di emancipazione, scoprirà come "l'amore puro e sincero e l'amicizia più profonda possono rappresentare una forma di resistenza contro un sistema che sembra voler soffocare ogni forma di connessione autentica e disinteressata".

Il film vuole quindi essere uno specchio delle complessità relazionali del nostro tempo, invitando lo spettatore a riflettere sulle proprie dinamiche interpersonali, il tutto confezionato con gli stilemi del crime e del melò, generi capaci di coinvolgere e appassionare un vasto pubblico.

"MalAmore" vanta un cast che include, oltre ai già citati Giulia Schiavo e Simone Susinna, anche Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi e Domenico Fortunato. La pellicola è una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotta da Cesare Fragnelli con il supporto di Alessandro Contessa, e realizzata con il contributo del MiC e il sostegno di Regione Puglia, Apulia Film Commission e della Regione Lazio. La sceneggiatura è stata scritta dalla regista Schirru insieme a Cesare Fragnelli.

In definitiva, "MalAmore" si propone come un film capace di unire intrattenimento e spunti di riflessione, un viaggio emozionante nelle pieghe più oscure e luminose dell'animo umano, offrendo al pubblico non solo una storia avvincente ma anche un'occasione per interrogarsi sulla natura delle relazioni e sulla ricerca della libertà in un mondo complesso.



















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.