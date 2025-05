Alba capitale dell’economia circolare per la decima volta: presentata l’edizione 2025 di Circonomìa

È stata presentata nella mattinata di oggi, mercoledì 7 maggio, presso la sede albese dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ad Alba, la 10a edizione del Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della Transizione Ecologica “Circonomìa”, evento che si terrà dal 22 al 24 maggio nella capitale delle Langhe.

L’evento è promosso da Cooperativa Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) e Gmi (Greening Marketing Italia).

Il programma e gli appuntamenti sono stati presentati dal Direttore Artistico Roberto Cavallo, insieme al Direttore Scientifico Roberto Della Seta. All’evento hanno inoltre preso parte il Presidente dell’ATL Mariano Rabino, che ha fatto gli onori di casa, Domenico Repetto del Ministero dell’Ambiente, Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte e Luca Robaldo presidente della Provincia di Cuneo, Francesca Nota della Camera di Commercio di Cuneo e Marcella Mauro di Andaf Piemonte e Valle d’Aosta.

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto ha dato il benvenuto della città e hanno portato i saluti delle loro organizzazioni Francesco Cappello vicepresidente Fondazione CRC, Elena Giachino di ACA, Valeria Pelle in rappresentanza di Asproflor, Gianluca Riu delegato Egea Gruppo Iren, Andrea Corniolo di Confindustria Cuneo, Stefano Alessandria per Wild Life Protection e Claudio Franco direttore di GreenHas.

Giovedì 22 maggio, il Festival si aprirà in sala Beppe Fenoglio, con un pomeriggio dedicato ai legami tra economia, ambiente e cultura. Alle 18 si terrà l’inaugurazione ufficiale, seguita da un dialogo dal titolo “Economia della staffetta” con Sandro Fioravanti, Franco Bragagna, Mercedes Bresso, Lorenzo Fioramonti e Roberto Cavallo, autore del libro omonimo. L'incontro sarà accompagnato da un aperitivo inaugurale con musica dal vivo. In serata, alle 20.45, salirà sul palco Giobbe Covatta, accompagnato da Roccandrea Iascone e Carmine Pagnozzi, per l’incontro “Mal d’Africa”, ispirato al libro “Il commosso viaggiatore”.

Venerdì 23 maggio, dalle 9.30 alle 18, Circonomia prosegue presso l’ACA, Sala Alba, con “L’ecologia delle parole”, un appuntamento valido come corso di aggiornamento per giornalisti, mentre nel tardo pomeriggio proseguirà con “L’arte del paesaggio” con Francesca Pazzaglia, l’artista Valerio Berruti e Giovanna Quaglia, Presidente Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, e con “Come ne usciremo”, riflessione a più voci con Giovanni Mori e Fabio Deotto. In serata, spazio al benessere con “Mangiare bene, camminare e… correre in montagna”, insieme a Laura Avalle, al dottor Marco Aragno e ai Gemelli Bernard e Martin Dematteis. A chiudere la serata, appuntamento in collaborazione con Expo della Sostenibilità alle 21.15, con lo spettacolo-racconto “Tra social e realtà, dialogo con green influencer”, con Matteo Caccia e il divulgatore scientifico Giacomo Moro Mauretto, fondatore di Entropy for Life, che parleranno di clima, scelte quotidiane e consapevolezza ambientale.

Sabato 24 maggio, quinta edizione di Spazzamondo, la grande azione collettiva di pulizia ambientale promossa da Fondazione CRC, seguita da una sessione di plogging in città in compagnia di atleti e campioni dello sport, grazie alla collaborazione con i Podisti Albesi. Nel pomeriggio dalle 16 Circonomia Garden nel Cortile della Maddalena con spazio dedicato a famiglie, bambini e a chi cerca stimoli culturali e idee concrete. Si parte con l’incontro “La versione degli alberi” con lo scienziato Stefano Mancuso e Lorenzo Gallo, a cui seguirà, in collaborazione con l’evento Clorofilla, alle 17 il panel “Dacci oggi il nostro pane quotidiano … e fa che non lo sprechiamo”, una riflessione a dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato Si’, con Mauro Gola, Giuliana Cirio e Cinthia Bianconi. Alle 18 si parlerà di design sostenibile e innovazione dei materiali nell’incontro “EcoDesign e materiali da riciclo” con Silvia Barbero, Samuel Di Blasi e Axel Iberti, mentre alle 19 sarà la volta della finanza etica con “Finanza sostenibile, un nuovo paradigma”, insieme ad Antonio Schioppi, Francesco Profumo, Giuseppe Peirotti e Riccardo Corino. Alle 20 Marina Spadafora sarà protagonista dell’incontro “La rivoluzione comincia dal tuo armadio”, dedicato alla moda etica e al consumo consapevole, insieme a Raffaele Guzzon e la conduttrice Barbara Molinario; mentre alle 21 Luca Mercalli e Matteo Miluzio racconteranno la “Breve storia del clima in Italia”, esplorando i cambiamenti climatici attraverso la scienza e la divulgazione. A chiudere il Festival, dalle 22.15, DJ Set & Tiny Concert, in collaborazione con EXPO della Sostenibilità e l’Associazione Be Street e i ragazzi di WRAPdZONA.

Una novità della Decima edizione sarà Circonomia Off, una serie di appuntamenti sul territorio cuneese dedicati ai grandi temi legati alla sostenibilità che avranno luogo a Cuneo il 5 e il 6 giugno prossimi e a Bra il 26 giugno.

Il programma completo di Circonomìa 2025 è disponibile sul sito www.circonomia.it.

Gli eventi in programma sono gratuiti e aperti a tutti: per partecipare basterà connettersi al sito e cliccare sul link “Partecipa” nel menu per iscriversi.

Roberto Cavallo, Direttore Artistico del Festival, dichiara: "Tagliare il traguardo della decima edizione di Circonomìa è per noi motivo di grande orgoglio. In questi dieci anni abbiamo raccontato e costruito, insieme a un pubblico sempre più partecipe e consapevole, un percorso culturale sull’economia circolare, la sostenibilità ambientale e sociale. L’edizione 2025 è una delle più ricche e ambiziose: un programma di altissima qualità, con ospiti di spicco del panorama scientifico, artistico e divulgativo italiano, che affronteranno temi cruciali come il cambiamento climatico, l’energia, la moda sostenibile, la mobilità del futuro e molto altro. Voglio ringraziare di cuore tutti i partner, gli sponsor, gli enti pubblici e le associazioni che ci hanno sostenuto in questo cammino: senza di loro Circonomìa non sarebbe ciò che è oggi. Invito tutti a partecipare agli appuntamenti in programma: saranno giornate di confronto, ispirazione e consapevolezza, aperte a coloro che credono che un nuovo modello di economia sia possibile".