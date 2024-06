Pian Munè: serata di astronomia al rifugio

In un giugno così…poco estivo il Rifugio di Pian Munè non si ferma e sfida il meteo!

Farà bello prima o poi No? E allora…gli eventi estivi continuano, anzi si caricano di voglia di partecipazione e di vita estiva.

Sabato 29 giugno, con il meteo che sembra dalla nostra parte…arriva La Serata di Astronomia.

Al Rifugio Pian Munè, in compagnia di esperti di astronomia, ceneremo all’interno nella sala del rifugio per poi spostarci sulla terrazza non appena farà buio e vivere una serata speciale.

Adatta anche ai bambini curiosi, scopriremo tante meraviglie legate al nostro cielo stellato.

Quota di partecipazione che comprende sia la cena che l’osservazione:

Adulti 30 euro

Bambini cena 10 euro / osservazione gratuita.

Per la prenotazione è sufficiente inviare un messaggio whatsapp o telefonare al numero 328 6925406