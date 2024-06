Sistemi e soluzioni impermeabilizzanti: la soluzione contro i  problemi di infiltrazioni d’acqua

I sistemi impermeabilizzanti vantano una funzione ben specifica, poiché prevengono i problemi di muffa e di umidità all’interno delle case. Difatti, l'umidità e la muffa sono presenze comuni nelle abitazioni, con una frequenza che varia a seconda delle condizioni climatiche e strutturali dell'edificio. Il loro manifestarsi può far nascere delle conseguenze negative sulla salute degli abitanti, in quanto favorisce la proliferazione di patologie nocive per l'organismo e il sistema immunitario.

Gli effetti negativi sulla salute possono includere problemi respiratori come asma, allergie, tosse persistente e irritazioni alle vie respiratorie. Inoltre, la presenza di muffa può causare mal di testa, affaticamento, disturbi del sonno e peggioramento di patologie preesistenti. È importante identificare tempestivamente le cause dell'umidità e della muffa nelle abitazioni al fine di adottare misure correttive adeguate.

Tra le soluzioni possibili vi sono l'aerazione adeguata degli ambienti, la manutenzione delle superfici esposte all'umidità e l'utilizzo di dispositivi per il controllo dell'umidità ambientale. In caso di presenza prolungata di umidità e muffa è consigliabile consultare un esperto per valutare eventuali interventi strutturali necessari, il quale può suggerire di adottare dei sistemi impermeabilizzanti disponibili sul sito di Icobit. Grazie a questi prodotti, la superficie viene accuratamente trattata e l’insorgere delle situazioni di umidità bloccate sul verificarsi.

Le conseguenze nell’avere la muffa o l’umidità in casa

La presenza di muffa e umidità all'interno di una struttura può causare gravi danni sia dal punto di vista strutturale che da quello della salute. La muffa può compromettere la qualità dell'aria all'interno degli ambienti,. Inoltre, la presenza costante di umidità può danneggiare le pareti, i soffitti e le strutture portanti dell'edificio, compromettendone la stabilità nel tempo.

Ma cosa causa la presenza della muffa? Spesso, il problema è da imputarsi a una scarsa ventilazione nelle stanze, laddove si tengono spesso le finestre chiuse e non si lascia arieggiare, la condensa creatasi a seguito uno scarso isolamento termico, una risalita dell’umidità dal terreno sottostante, oppure molto spesso è un problema dall’alto, causato dalle infiltrazioni dell’acqua dai tetti, dai balconi o dall’occlusione delle grondaie .

Appurato che il cambio di temperatura interno non è causato dall’impianto apposito, non appena si verifica è importante agire tempestivamente e soprattutto risolvere alla fonte il problema, attraverso interventi mirati e soluzioni adeguate per evitare conseguenze più gravi. Questi interventi possono includere l'individuazione e la rimozione delle cause alla radice, come perdite d'acqua o infiltrazioni, nonché il controllo dell'umidità ambientale tramite sistemi di ventilazione adeguati. La prevenzione è fondamentale per mantenere un ambiente sano e sicuro sia per gli occupanti sia per la struttura stessa.

In caso di presenza di muffa e umidità in una struttura, è auspicabile consultare esperti del settore per valutare con precisione l'entità del problema e individuare le soluzioni più idonee, come i vari sistemi impermeabilizzanti. Ignorare questi segnali può comportare costi maggiori in futuro, oltre a mettere a rischio la salute delle persone che frequentano gli spazi interessati.

I sistemi impermeabilizzanti più efficaci presenti in commercio

Esistono diversi tipi di sistemi impermeabilizzanti altamente efficaci disponibili sul mercato per proteggere le superfici da infiltrazioni d'acqua., che offrono una buona resistenza e durata nel tempo. Le membrane in PVC sono un'altra opzione popolare, poiché presentano delle elevate proprietà impermeabili e una manutenzione relativamente semplice.

Le resine epossidiche vengono anch’esse utilizzate anche come sistema impermeabilizzante grazie alla loro capacità di sigillare efficacemente le superfici, soprattutto quelle in calcestruzzo. Altri sistemi includono le guaine liquide ad alte prestazioni, che offrono una soluzione versatile per l'impermeabilizzazione di tetti piani o terrazze.

Indipendentemente dal tipo di sistema scelto, è importante valutare attentamente le specifiche esigenze del progetto e consultare un professionista per garantire la scelta del sistema più adatto. La corretta installazione e manutenzione dei sistemi impermeabilizzanti sono essenziali per garantire la durata e l'efficacia nel tempo. Nondimeno, bisogna capire da dove deriva il problema di umidità. In tal senso, potrebbe derivare non solo dal tetto ma anche dal balcone esterno o dal terrazzo, oppure dalle fondamenta stesse e dai muri di controterra.

Pertanto, a seconda della risoluzione necessaria va modulato l’intervento. E chi meglio del produttore del sistema impermeabilizzante o un professionista del settore può agire in modo mirato? Tuttavia, chiunque vanti delle capacità manuali appropriate, seguendo le indicazioni per l’applicazione contenute nelle schede tecniche dei prdootti, può applicare i prodotti impermeabilizzanti, risparmiando sul lavoro e sulle spese complessive, purché realizzino un risultato impeccabile e a prova di tempo.