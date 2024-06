A Bene Vagienna la mostra "Matericismi Cromaici" dell'artista Fabrizio Oberti

Dal 7 luglio (inaugurazione ore 10:00) al 29 settembre, nella splendida cornice della chiesa dei Disciplinati Bianchi, in via Roma 16, mostra personale dell’artista Fabrizio Oberti dal titolo “Matericismi Cromatici”, in occasione dei 25 anni di pittura.

Oltre trenta opere provenienti in gran parte dalle principali collezioni private in un percorso cronologico che mette in luce l’evoluzione pittorica dell’artista dai primi dipinti ad olio tradizionale alle sperimentazioni ad olio materico spatolato su vari supporti.

Colori intensi e matericità pittorica che vengono plasmati con la spatola in modo istintivo e diretto senza ausilio di bozza preparatoria e tavolozza. In mostra paesaggi legati alle varie tematiche quali le campagne fiorite, gli alberi, le marine, i campi di grano, le nevicate, i ritratti etc.

I visitatori potranno ammirare anche alcune opere inedite ed alcune sperimentazioni astratte, informali e pitto-sculture in cui, nonostante si esca dal campo del figurativo, colore e materia la fanno costantemente da padrone. Negli anni Oberti ha tenuto varie mostre personali e partecipato a molteplici collettive ottenendo premi e positivi riscontri da parte della critica e del pubblico.

La descrizione di questo percorso artistico prende forma in un video prodotto e curato da Cinzia Mattei e in un catalogo che verranno presentati il giorno stesso dell’inaugurazione.

La mostra sarà visitabile tutte le domeniche dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Ingresso libero

Info. 3805309383