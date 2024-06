Bocce, volo: l'Auxilium Saluzzo si qualifica per la fase nazionale Nord Ovest

Un fine settimana, quello da poco trascorso, ricco di risultati per la Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Iniziando dalla specialità volo, nella fase regionale delle società di seconda categoria, il team saluzzese, guidato per l’occasione da Corrado Salusso, ottiene la qualificazione per la fase nazionale Nord Ovest, dopo aver battuto, Sassi Torino e Bargese.

Per gli under 18, nella terza tappa del circuito prestige che si è tenuta a Fagagna: successo per Francesco Costa e terzo posto per Alessio Cagliero. Sempre per questa categoria, convocazione in maglia azzurra per il torneo giovanile in Francia, in programma in questo fine settimana, per Francesco Costa, Matteo Macario e Nicolò Buniva.

Gli under 12, giungendo secondi nella regular season piemontese, si qualificano per la fase interregionale che si disputerà sabato 6 luglio a San Secondo Bennese.

Nel torneo notturno a coppie che si tenuto presso il club saluzzese, successo Enviese per Valter Bruno Sabena e Francesco Costa. Terzo posto per la coppia di casa formata da Carlo Barale e Fabrizio Nasi.

Bella iniziativa del sodalizio saluzzese, con la sponsorizzazine di Inalpi, di una giornata di sport ed amicizia, che ha visto protagonisti 64 atleti disabili in rappresentanza di Anfass Saluzzo, Centro Nuvole Saluzzo, Panda e Richiardi di Torino ed Amici Mondovi, con il successo finale di Valerio Allasia.

Per la specialità petanque, qualificazione ai campionati italiani a coppie di categoria C, con Michele Vittone e Marco Morello ed Alfredo Bessone e Lorenzo Dutto.