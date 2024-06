Bergesio (Lega): "Il Decreto Coesione rende più efficace l'uso delle risorse europee

“Con il Decreto legge 'Coesione' rendiamo più efficace l’utilizzo delle risorse della politica di coesione europea ed incentiviamo l’occupazione, in particolare delle fasce più vulnerabili, giovani e donne”.



Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, commentando il Decreto legge n.60/2024.



Con 97 voti favorevoli, 62 contrari e 1 astenuto l'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta ieri dal Governo. Il testo passa ora all'esame della Camera. Il Decreto Coesione mira a rafforzare l'attuazione e l'efficacia delle politiche di coesione in Italia per il periodo 2021/2027, attraverso una serie di interventi su settori strategici e un'attenta programmazione e coordinamento a livello nazionale e regionale.



Le misure tra il resto configurano una Cabina di regia per il Fondo sviluppo e coesione, l’individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici con un monitoraggio rafforzato, maggiore capacità amministrativa, premialità ed esercizio, ove necessario, di poteri sostitutivi: questa la nuova “architettura” legislativa volta, ad un migliore utilizzo dei fondi europei. Il testo include gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e transizione al digitale ed ecologica per i giovani sotto i 35 anni che avviano un’attività in questi settori e beneficiano dell’esonero contributivo del 100%.



Il decreto è volto anche a rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno con il bonus Zona Economica Speciale unica, prevedendo un esonero contributivo ai datori di lavoro privati che assumono in una delle regioni della Zes per il Mezzogiorno. Per spingere l'autoimpiego viene introdotto un voucher fino a 30mila euro per l'acquisto di beni per l'avvio d'attività (40mila se beni digitali o per risparmio energetico).



Approvata anche una misura per contributi a fondo perduto tra il 60 e il 75%.



“Fondamentali sono in particolare le misure che mirano a favorire l’occupazione giovanile - continua il Senatore della Lega - . Rispondono all’esigenza di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro di una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile e spesso penalizzata dal punto di vista occupazionale”. “Altra misura importante – dice ancora il Senatore cuneese - è quella finalizzata a incentivare una partecipazione più equa e inclusiva delle donne nel mercato del lavoro”.



Il Decreto prevede anche interventi prioritari da realizzare in altri settori strategici quali risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia.



“Le agevolazioni fiscali per le imprese che assumono nel 2024 sono state un incentivo cruciale per promuovere l’occupazione e stimolare la crescita economica. Con il Decreto Coesione, il Governo ha aggiornato e ampliato le misure esistenti per supportare ulteriormente le aziende che assumono. Misure che recepiscono le esigenze del Paese, sanno guardare al futuro e danno risposte concrete al mondo del lavoro e ai cittadini”, conclude il Senatore Bergesio.