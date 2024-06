Arrampicata sportiva: Tesio, Tomatis e Daziano di scena a Innsbruck

Un periodo denso di gare questo di fine giugno per la Nazionale italiana, impegnata su più fronti, dalle Olympic Qualifier Series di Budapest che ci hanno regalato ben 3 pass olimpici, alle due tappe ravvicinate di Coppa Europa, fino alla Coppa del Mondo di Innsbruck, che inizia oggi, mercoledì 26 giugno.

Il Kletterzentrum di Innsbruck, infatti, continua ad essere protagonista dell’arrampicata internazionale: dopo la tappa di Coppa Europa Speed e la Coppa del Mondo Paraclimbing, attualmente in svolgimento, da oggi al 30 giugno ospiterà la 3° tappa di Coppa del Mondo Boulder e la 2° tappa di Coppa Europa Lead.

Fra gli alfieri tricolore anche 5 atleti del Team olimpico che hanno appena concluso le Olympic Qualifier Series a Budapest: Stefano Ghisolfi, Filip Schenk (entrambi di Fiamme Oro), i cuneesi Giorgio Tomatis, Giorgia Tesio (entrambi di Centro Sportivo Esercito), nonché la futura olimpica Laura Rogora (Fiamme oro).

Per il Boulder, assieme alla Tesio, gareggeranno nella squadra femminile anche Giulia Medici (SSD Sport Promotion), bronzo al Campionato italiano, argento in Coppa Italia, Federica Papetti (ASD Rock Brescia), detentrice della Coppa Italia, Francesca Matuella (Arco Climbing), Campionessa Italiana U20 in carica, oro in Coppa Europa Boulder a Graz, e la chhiusana Irina Daziano (InOut ASD), Campionessa Italiana U20 nel 2023. Rappresenteranno l’Italia nel comparto maschile Nicolò Sartirana (Climbers Triuggio) e Pietro Biagini (SSD Kundalini), Campione Italiano il primo, detentore della Coppa Italia il secondo, che già avevano partecipato alla Coppa del Mondo di Salt Lake City.

Per la Lead, oltre a Ghisolfi, Schenk, Tomatis e Rogora, saranno presenti Ilaria Scolaris (Sasp Torino ASD), detentrice della Coppa Italia 2024, Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro) reduce da ottime prove in Coppa Italia, e Giovanni Placci (Orobia ASD) detentore della Coppa Italia Lead 2024.