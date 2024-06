"Se non fai goal non fai rete": a Borgo un percorso di formazione per le associazioni del territorio

Nei giorni scorsi, presso l'area del Tesoriere, si è concluso il percorso di formazione: "Se non fai goal non fai rete", a cui hanno aderito dodici associazioni borgarine, sette delle quali hanno frequentato con costanza e passione le tre sessioni di lavoro previste.

Un grazie univoco è stato condiviso nei confronti della preziosissima e competente conduzione di Sara Marchisio, psicologa dipendente dello C.S.A.C., distaccata per l'occasione grazie alla sensibilità dimostrata dalla direttrice Giulia Manassero.

Mettersi in rete, fare rete significa innanzitutto imparare a conoscersi, ad ascoltare, a ri-conoscersi ogni volta, in un cammino che non si esaurisce mai completamente. Si è passati dall'esaminare la propria realtà ed identità, per poterla raccontare alle altre organizzazioni presenti attraverso metodologie delicate, creative e mai invadenti, fino a giungere ad incontrare gli altri e le altre realtà (ruotando per i tavoli in cui erano descritte le varie associazioni con i proprio punti di forza da offrire al gruppo in ottica di rete "reale"), rappresentando graficamente delle linee ad unire in tantissimi intrecci di vita e le infinite possibilità, spesso generate proprio da "chi meno te lo aspetti", da quella realtà che sul quello specifico ambito parrebbe aver meno da dire. È proprio in quegli spazi, a volte minuscoli, che si aprono le sorprese più interessanti. Al termine della mattinata le associazioni hanno avuto il piacere di incontrare la sindaca per fornire una breve restituzione a caldo di quanto affrontato e vissuto. Bellissima e simbolica la presenza di giovani di 19 anni fino ad adulti in pensione, in uno scambio intergenerazionale che ha rappresentato un valore aggiunto ulteriore all'esperienza. Il prossimo appuntamento è in autunno, per una ripresa dei lavori del gruppo, in ottica di coordinamento orizzontale e di esplorazione delle tante possibilità emerse.