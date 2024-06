Il Maggiore Luca Rossi è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Borgo San Dalmazzo

Lo scorso 12 giugno il Maggiore Maurizio Tosco, a Borgo San Dalmazzo 2019, ha lasciato il comando della locale Compagnia Carabinieri per assumere quello della 1^ Compagnia Allievi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, Col. Giuseppe Carubia, ed i colleghi, ringraziano il Maggiore Tosco per la fattiva e propositiva collaborazione fornita negli anni di intenso lavoro; a lui un in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale che lo attende.

Gli subentra il Maggiore Luca Rossi. Nato a Milano nel 1983, già Ufficiale di complemento negli Alpini, al termine del percorso formativo nell’Arma dei Carabinieri è stato destinato al XIII° Battaglione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia". Ha poi retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagni di Imperia quindi la Compagnia di Tirano (SO). Il Maggiore Rossi, che è stato impiegato anche in missioni all’estero in Kossovo, in Libia, in Iraq ed in Niger, è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito un master in procedura penale militare.

All’Ufficiale neo giunto nella Granda gli auguri di buon lavoro a Borgo San Dalmazzo da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo.