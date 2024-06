"Qui lascio un pezzo di cuore": trasferito a Torino il maggiore Maurizio Tosco, per quattro anni al comando della Compagnia di Borgo

Era arrivato a settembre del 2019. Lascia il comando della Compagnia di Borgo San Dalmazzo dopo quattro anni il maggiore Maurizio Tosco, 53 anni, palermitano.

Per lui un nuovo incarico al comando della 1ª Compagnia della Scuola allievi carabinieri di Torino, dove da settembre, come abbiamo annunciato stamattina, assumerà il comando generale il colonnello Giuseppe Carubia, per quasi tre anni alla guida dell'Arma provinciale.

Tosco non è più comandante a Borgo dallo scorso 12 giugno. Al suo posto il maggiore Luca Rossi, in arrivo da Milano, dopo aver comandanto la compagnia di Tirano, al confine con la Svizzera.

Tosco lascia a malincuore la provincia di Cuneo e Borgo San Dalmazzo dove, ha detto, "lascio un pezzo di cuore. Qui sono stato bene, mi piacciono Cuneo e i cuneesi, non solo quelli al rhum!"

Tosco ha guidato per quattro anni una compagnia territorialmente vasta e complessa, con due valichi internazionali (Tenda e Maddalena). Per lui un'importante esperienza professionale e umana, che lo ha preparato ad affrontare questa nuova sfida.