A Savigliano torna il Cinema Fest: proiezioni all'aperto nel verde di parco Graneris

A Savigliano sta per tornare la magia del cinema all'aperto. Il mese di luglio sarà nuovamente animato da “Sotto le stelle – Cinema Fest”: dopo il debutto dello scorso anno, quattro serate di film per tutta la famiglia. Totalmente gratuite, le proiezioni si terranno il 4, 11, 18 e 25 luglio, al calar della sera.



Ad aprire le danze, giovedì 4 luglio, sarà “I sogni segreti di Walter Mitty”, con Ben Stiller. L'11 luglio arrivano Lady Gaga e Bradley Cooper, con “A Star Is Born”, mentre la settimana successiva, il 18 luglio, è in programma la pellicola d'animazione “Troppo cattivi”. Chiuderà il ciclo di proiezioni la commedia “Corro da te”, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, in cartellone il 25 luglio.



Anche quest'anno sarà presente un punto ristoro in cui acquistare bevande e pop-corn, e l'invito è sempre quello di portare con sé coperte, sdraio o sedie per godersi la serata nel massimo relax.



«L'iniziativa ha debuttato la scorsa estate e l'entusiasmo con cui è stata accolta ci ha lasciato parecchio soddisfatti – afferma la consigliera Eleonora Racca, che ha seguito l'iniziativa – . Ci piace l'idea di vivere un “polmone verde” che in tanti ci invidiano e che forse troppo spesso noi saviglianesi diamo per scontato. All'edizione 2023 hanno preso parte tante persone di ogni età, dalle famiglie alle coppie di anziani. Anche per questo, i titoli che verranno proposti saranno scelti con l'obiettivo di incontrare il favore di un pubblico il più vasto possibile».



Un occhio di riguardo, anche quest'estate, sarà rivolto al rispetto dell'ambiente. «Dobbiamo dire che la scorsa estate la gente è stata molto rispettosa del Parco – aggiunge Racca – capendone il potenziale e lasciandolo sempre molto pulito. Faremo comunque un'opera di “sensibilizzazione”, ricordando di non gettare carte e mozziconi di sigaretta per terra».