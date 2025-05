Oro per Daniele Cortesi del Vallauri alle Olimpiadi di Cybersicurezza 2025

Lo scorso 26 maggio si è tenuta la cerimonia di premiazione per la competizione nazionale relativa alle Olimpiadi di Cybersicurezza 2025. Per il terzo anno consecutivo, uno studente dell'IIS “Giancarlo Vallauri” di Fossano, Daniele Cortesi, frequentante la quinta informatica, ha ottenuto la medaglia d’oro.

Dopo una prima selezione tra oltre 700 candidati, i migliori 100 hanno avuto accesso alla finale tenutasi a Salerno nei giorni scorsi e Daniele Cortesi ha portato a casa la medaglia d'oro.

Questo piazzamento gli permetterà di competere per l'accesso al Team Italy di cybersecurity e rappresentare l'Italia in futuro.

“I miei più vivi complimenti a Daniele e ai suoi professori” ha commentato il preside del Vallauri, il prof. Paolo Cortese. “Un successo che non nasce per caso: io credo che il talento unito ad un clima che favorisca la sfida, la passione e la curiosità culturale siano ingredienti necessari per aspirare a vette così ambiziose. Bravo Daniele e bravo il team di docenti che lo ha preparato in questi anni!”