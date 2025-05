La Provincia approva il piano di contenimento del cormorano: si parte il 15 settembre

Il Consiglio Provinciale, all'unanimità, ha approvato il nuovo Piano di contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo) 2025–2030. L’obiettivo che il piano si pone è il contenimento della pressione predatoria su un patrimonio ittico già in sofferenza, considerato che ogni esemplare può consumare oltre mezzo chilo di pesce al giorno, incidendo in modo significativo sugli ecosistemi acquatici.

Il documento rappresenta un importante passo avanti nella gestione della fauna ittica locale e nella tutela dell’equilibrio ecologico degli ambienti fluviali del territorio. Il nuovo piano introduce tre importanti innovazioni rispetto al quinquennio precedente:

1. Aumento delle specie ittiche autoctone: accanto alla trota marmorata, il piano include ora anche il temolo e la savetta tra le specie da proteggere in via prioritaria. Si tratta di esemplari fondamentali per il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema fluviale e per la sopravvivenza delle popolazioni ittiche locali, sempre più minacciate dalla predazione e da fattori ambientali.

2. Mantenimento dei corpi idrici di intervento del piano precedente (Torrente Gesso), ampliamento di tratti tra cui il Fiume Stura di Demonte, il Torrente Maira, il Torrente Varaita, aggiunti tratti del Fiume Po e aree limitrofe (Lago Faule e Lago casalgrasso), del Fiume Tanaro e del Torrente Corsaglia, comprese le rispettive aree limitrofe. Questo permetterà una maggiore tutela delle specie (trota marmorata, savetta, temolo) e una maggiore efficacia delle azioni di contenimento nei bacini più colpiti dalla presenza del cormorano. Si passa dai circa 70 km del precedente piano ai circa 210 kml piano attuale.

3. Coinvolgimento di nuovi soggetti attuatori: oltre al personale del nucleo faunistico provinciale, il piano prevede ora anche il coinvolgimento di cacciatori abilitati e guardie volontarie venatorie, che potranno operare previa frequenza di un corso formativo specifico. Una misura che amplia le possibilità operative, mantenendo al contempo un alto standard di controllo e competenza.

Il piano sarà attuato dal 15 settembre 2025 al 15 marzo 2026. In questa annualità sarà consentito l’abbattimento di 115 esemplari (10% del censito), come stabilito da ISPRA ,su una popolazione stimata tra 1.115 e 1.600 cormorani presenti nel territorio provinciale.