Costigliole Saluzzo: in Municipio un cannone in memoria della Prima Guerra Mondiale

Da alcuni giorni, lo scalone monumentale di Palazzo Giriodi si arricchisce di un nuovo elemento di grande valore storico e simbolico: un prezioso e raro esemplare di cannone 76/17 Schneider, risalente alla Prima Guerra Mondiale.

Il pezzo, progettato in Francia nel 1912 dalla celebre azienda Schneider et Cie e successivamente prodotto su licenza in Italia dall’Ansaldo, era originariamente destinato alla Regia Marina come cannone da sbarco. Si tratta dunque non solo di un manufatto militare, ma anche di un testimone concreto delle vicende belliche che hanno segnato il nostro Paese nel secolo scorso.

“Il cannone – spiega il sindaco Fabrizio Nasi - è stato generosamente donato al Comune di Costigliole dalla famiglia Alby, che ha voluto così contribuire alla conservazione della memoria storica collettiva. La sua collocazione, nei pressi della lapide dedicata ai Caduti, non è affatto casuale: il reperto assume infatti un forte significato simbolico, come monito contro le guerre e invito a non dimenticare mai il passato”.

A completare l’opera, una targa commemorativa e una raffinata sistemazione in ferro battuto, realizzate gratuitamente dall’artigiano Giovanni Barbero, che ha messo a disposizione la propria arte e il proprio tempo spinto da un sincero senso di appartenenza e affetto per la comunità costigliolese.

Questo intervento non solo arricchisce il patrimonio culturale del paese, ma rappresenta anche un esempio virtuoso di memoria condivisa e collaborazione civica, elementi fondamentali per costruire una coscienza storica attenta e consapevole.