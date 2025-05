Con la riapertura del tunnel, torneranno tra le macchine in coda anche le volpi del Tenda?

Tra meno di un mese riaprirà il tunnel di Tenda.

La data del 27 giugno non è mai stata messa in discussione, da quando è iniziata a circolare. Per quanto riguarda le modalità, al momento c'è una sola certezza: sarà a senso unico alternato, con regolazione semaforica.

Non era il migliore degli auspici, anzi. Anche se non si esclude che si possa, nel corso del tempo, passare al doppio senso di marcia, cosa tecnicamente fattibile, come ha dimostrato il Politecnico di Torino, che ha redatto uno studio su richiesta della Regione Piemonte. Studio che consente la circolazione a doppio senso di marcia fintantoché non sarà pronta anche la seconda canna.

Ma è proprio il semaforo che ci fa tornare indietro nel tempo di una quindicina di anni. Qualcuno si ricorda ancora delle volpi del Tenda? Siamo tra il 2010 e il 2011. L'ultimo avvistamento di cui abbiamo dato notizia è del 2014. Il semaforo, sul lato francese, era proprio all'imbocco del traforo, spostato più in basso solo diversi anni dopo.

E proprio lì, al semaforo, tra le auto ferme ad aspettare il verde, arrivavano le volpi. C’erano le code al tunnel… e c'erano le code con la pelliccia rossa.

Non erano solo comparse fugaci, ma vere e proprie habitué del luogo. Spuntavano tra i cespugli, si avvicinavano con passo sicuro alle auto in coda e, con uno sguardo che non lasciava scampo, si guadagnavano uno spuntino.

Erano diventate un’attrazione, quasi un sollievo nella frustrazione dell’attesa. E avevano perfettamente capito che le persone si stupivano della loro presenza, fotografandole da ogni angolazione, e che i bambini restavano a bocca aperta, affascinati.

Furbe, anzi furbissime, stavano al gioco, in cambio di cibo: nessuna paura dell’umano, solo la consapevolezza che gli uomini, se si inteneriscono, diventano generosi.

Ora che la riapertura del tunnel è imminente, la memoria è tornata proprio a loro. Torneranno?

E' possibile, perché le code al semaforo ci saranno ancora. E chissà, forse le volpi, nel giro di poco, ricominceranno a girare tra le auto ferme ad aspettare il verde. Esattamente come quindici anni fa.