Cuneo, interventi alla linea elettrica a media e bassa tensione: ecco le zone interessate dai lavori

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha in calendario alcuni interventi sui propri impianti nel comune di Cuneo e zone limitrofe.

L’Azienda, nell’abito dei progetti finanziati dal PNRR, sta provvedendo al rinnovo tecnologico delle apparecchiature elettromeccaniche di alcune cabine secondarie, che consentirà l’elettrificazione dei consumi, lo sviluppo della mobilità elettrica e una migliore qualità del servizio per i cittadini.

Nel dettaglio, E-Distribuzione dovrà procedere allo spegnimento delle cabine di trasformazione e alimentare le utenze attraverso gruppi elettrogeni durante tutto l’intervento, che potrebbe durare dai tre ai cinque giorni. Per il mese di luglio, le zone interessate saranno: via Marconi a Castelletto Stura (dall’1 al 5 luglio) e, a Cuneo, via Savona - Tetto Garetto (dall’8 al 12 luglio), via Alba Fonte (dal 15 al 19 luglio), via Motorizzazione (il 17 luglio) e piazza Galimberti (dal 22 al 31 luglio).

La clientela sarà inoltre interessata, all’inizio e alla fine dei lavori, da due brevi disalimentazioni, che saranno annunciate con le consuete modalità stabilite da ARERA.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.