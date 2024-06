Dopo la giornata più calda del mese, oggi è allerta gialla su pianura e colline della Granda

Tempo soleggiato, nella giornata di ieri, sulla provincia Granda, con temperature oltre i 30 gradi: è stata, infatti, la giornata più calda di questo mese di giugno 2024.



Oggi 29 giugno un minimo depressionario si porterà dalla Spagna a ovest dell’arco alpino interessando direttamente il Piemonte. Le prime precipitazioni si svilupperanno in mattinata sull’arco alpino occidentale e saranno associate a caduta di sabbia sahariana attualmente presente sul bacino del Mediterraneo.



Nel pomeriggio l’arrivo di aria fredda instabile indebolirà la struttura anticiclonica; le precipitazioni si estenderanno dalle Alpi alle zone pedemontane e assumeranno carattere temporalesco.



Nel nord del Piemonte sono previsti forti temporali con grandine anche su fascia pedemontana occidentale, collina e pianura torinese compreso il capoluogo e settori pianeggianti delle province di Novara e Vercelli.

Probabile interessamento anche di Langhe e Monferrato mentre i fenomeni meno intensi sono attesi su Alpi Marittime e Liguri e sui settori più meridionali delle province di Asti e Alessandria. I temporali saranno accompagnati anche da forti raffiche di vento discendente, fulminazioni e potranno verificarsi locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante. In conseguenza di tali previsioni il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulle zone di pianura e sul settore nordoccidentale.



Domenica la circolazione depressionaria si allontanerà verso nordest, favorendo un miglioramento del tempo sul Piemonte a partire dal settore meridionale.