Al via "Villanova Ludica": una giornata dedicata ai giochi da tavola e di ruolo

C’è curiosità per “Villanova Ludica”, la prima giornata dedicata ai giochi di ruolo e da tavolo per tutti, promossa dal Circolo Lionetto in collaborazione con altre realtà del territorio.

L’appuntamento è per sabato 6 luglio alle ore 10 presso Cascina Ellena, sotto i locali della Biblioteca civica in piazza Filippi, dove verranno allestite le aree da gioco.

La manifestazione durerà tutto il giorno e si avvarrà della collaborazione di alcune attività villanovesi come “Cavallo Rosso” e “Pizza Villa”, che serviranno i pasti ai partecipanti ad un prezzo convenzionato, proponendo anche alcuni piatti a tema fantasy.

"Abbiamo già numerosissime iscrizioni – il commento dell’assessore alle Manifestazioni del Comune di Villanova, Giacomo Vinai -, un ottimo segnale per una nuova proposta che come amministrazione sosteniamo con piacere. L’evento è totalmente gratuito, quindi aspettiamo anche chi non ha avuto occasione di iscriversi ma passerà durante la giornata per curiosare e provare i giochi".

Per i giocatori di Dungeons & Dragons è possibile prenotarsi in rete gratuitamente su Eventbrite oppure contattando su Instagram la Gilda del drago d’oro del Lionetto al profilo @gilda_drago_oro, oppure ancora alla mail gildadragodoro@gmail.com. La partecipazione alle One shot è gratuita come l’iscrizione e le partecipazioni ai giochi da tavolo e a Star Trek Legione.