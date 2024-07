All’Ospedale di Saluzzo un contributo dai Lions per un ecografo

I Lions Club della zona C1 del Distretto 108Ia3 hanno consegnato formalmente al direttore generale dell’Asl CN1 un contributo di 3400 euro, a titolo di integrazione di uno stanziamento di Fondazione CRC di 10 mila euro per l’acquisto di un ecografo da destinare alla struttura complessa di Fisiopatologia Respiratoria diretta da Nicola Launaro.

Artefice della raccolta fondi, a nome dei Lions, è stato Luca Mellano, appena entrato nel novero dei past president Lions Scarnafigi e Piana Del Varaita: “Desidero sottolineare che tutte le iniziative, in linea con il nostro motto We serve, sono da attribuire non alle singole persone ma ai Lions e in questo caso c’è stato il coinvolgimento di tutti i club della zona e, attraverso loro, desidero ringraziare anche alcuni imprenditori che ci sono stati particolarmente vicini. La Fisiopatologia respiratoria dell’ospedale di Saluzzo serve un ampio territorio che si estende ben oltre il nostro territorio con 400 pazienti in carico. Siamo lieti di contribuire anche noi al sostegno dell’attività sanitaria a servizio dei cittadini.”

Ad accogliere la delegazione, insieme al direttore generale, era presente la dottoressa Monica Giordanengo. Per i Lions: Luca Mellano, Ezio Boretto presidente Lions Saluzzo-Savigliano, Elio Correndo Tesoriere Club Scarnafigi e Piana Del Varaita, Sergio Zavattero presidente della Zona 1C del Distretto 108Ia3 Lions.

Il direttore generale Giuseppe Guerra ha ringraziato: “Devo molto ai Lions e, in questa particolare circostanza, desidero sottolineare l’impegno personale di Luca Mellano che si è messo a disposizione per consentirci di integrare, come previsto dal bando, il 30 per cento dello stanziamento di Fondazione CRC. Con Lions e con altre realtà associative coltiviamo da tempo un rapporto di collaborazione molto stretto: credo sia il modo più corretto per non perdere il contatto con la variegata realtà del territorio su cui quotidianamente operiamo”.

Presto l’apparecchiatura sarà a disposizione della struttura.