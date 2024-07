Bottiglie abbandonate e sporcizia per i festeggiamenti della maturità anche in via Barbaroux

Dopo le foto delle bottiglie per il brindisi post maturità lasciate a terra davanti al Bonelli, a pochi metri da cestini e bidoni, ci ha scritto una residente del centro storico, evidenziando che non si tratti di un comportamento isolato.

Altri "resti" sono stati abbandonati in via Barbaroux, dove "i "maturi" del liceo De Amicis hanno reso la strada impraticabile per il tanto vino che ha creato sulla strada uno strato scivolo e i resti sono davvero tanti... i residenti hanno chiamato i vigili e più volte si sono recati alla scuola per chiedere di intervenire ma nulla è stato fatto!

Ci tengo a sottolineare che spesso sono i genitori, gli adulti ad accogliere all'uscita con docce di vino i ragazzi...".

Nessun intervento da parte delle scuole, quindi, nonostante l'invito a prendere provvedimenti.

Niente contro i festeggiamenti post maturità. Ma pulire costa e non è giusto che a pagare sia la collettività.

Ricordiamo che nelle città famose per i riti post laurea, come Padova o Bologna, per esempio, "chi sporca paga". Da circa 15 anni, infatti, dopo che si era arrivati ad imbrattare palazzi e strade con uova, farina e chi più ne ha più ne metta, il Comune ha dato un giro di vite, arrivando a sanzioni in capo al festeggiato fino a 350 euro.