Villanova Mondovì, un anno di attività nel sociale: "Piccoli passi per riuscire a rispondere alle esigenze di tutti"

Sul territorio sono state diverse le attività proposte, a partire dal corso di alfabetizzazione per adulti stranieri , realizzato in collaborazione con il CPIA 2 "Gino Strada" Alba-Bra-Mondovì, che si è svolto in biblioteca, tutte le settimane il lunedì.

"A questa disponibilità - spiega l'assessore - si è aggiunta la volontà dell’amministrazione, in comune accordo con gli operatori del consorzio, di accogliere ufficialmente le persone coinvolte nel progetto dedicando loro un momento di saluti in sala consigliare".

Per quanto concerne le attività dedicate alla scuola, è stato confermato il servizio di assistenza all'autonomia, servizio trasporti e e migliorie alla piattaforma utilizzata dalle famiglie per servizio mensa.

"Si è aggiunto un trasporto straordinario per le scuole delle frazioni dove sono presenti due scuole dell’infanzia paritarie e le due primarie rispettivamente di Madonna e di Branzola."

I bambini delle scuole sono poi stati protagonisti del progetto “Un coro per Natale”, attuato nelle scuole primarie in collaborazione con Romina Ambrogio e del progetto "Un cane per amico”, realizzato con "La fattoria di Penny", che ha visto unire le due scuole dell’infanzia paritarie, la scuola dell’infanzia statale di Villanova, l’asilo nido comunale e il centro Sirio in un percorso didattico che è sfociato in una mostra di disegni.

"Tra i progetti futuri - dice Bongiovanni - porteremo a termine la realizzazione di un'aula all'aperto, per la quale abbiamo predisposto e preparato lo spazio di fronte alle scuole; inoltre, stiamo lavorando per prendere parte anche all'iniziativa 'corsa contro la fame".

In relazione alle pari opportunità l'amministrazione ha promosso momenti di incontro con il gruppo "Ragazzi IN", protagonisti della mostra fotografica che è stata allestita presso l'oratorio; l'incontro con famiglie del centro Sirio, in collaborazione con CSSM e la cooperativa Valdocco per aprire le porte del centro e farlo diventare parte integrante del paese.

"Ad ottobre - prosegue l'assessore - partirà anche il progetto "Accademia dei genitori", di cui il comune è partner con le parrocchie della zona Val Ellero. Ricordiamo inoltre il progetto 'Spazio giovani', di cui Villanova è Comune capofila".

Il progetto si è articolato in diverse attività e momenti: tre appuntamenti in ogni classe della scuola media di laboratori: per le prime attività di accoglienza e per le seconde e le terze attività di cittadinanza attiva; un appuntamento pomeridiano (giovedì pomeriggio) a settimana dal mese di ottobre al mese di maggio: apertura dell’aula studio in cui sono state proposte attività di tempo libero, socializzanti e ricreative e didattiche con una affluenza media di circa 40 ragazzi; una serata al mese (venerdì sera) in collaborazione con gli animatori dell’oratorio di Villanova: ogni serata era così strutturata, cena su prenotazione per 30 ragazzi e apertura dello spazio ad accesso libero dalle ore 20. Le serate hanno avuto i seguenti temi: karaoke, musica, giochi da tavola, cinema, è una serata in collaborazione con la banda musicale del comune di Villanova; percorsi laboratoriali il martedì pomeriggio gestiti da Plin e gli spigolatori con le seguenti tematiche: robotica e odio online, arte e giornalismo; inaugurazione dello spazio il 15 dicembre 2023; ⁠serata conclusiva della prima annualità con il dj: venerdì 7 giugno 2024".

“Un progetto - dicono le educatrici di Caracol, che hanno seguito le varie fasi dell'iniziativa - che ha avuto e ha un valore importante per la socialità, la crescita e l’incontro tra pari! Un progetto che ha avuto un buon riscontro tra i giovani e le famiglie e che ha ancora davanti a sé due anni di crescita e ottime potenzialità per portare ricchezza e nuove esperienze, grazie al Comune e alla rete che lavorano in sinergia per rendere il tutto possibile".

"Sono tanti piccoli passi - conclude l'assessore Bongiovanni - anche alla luce di finanziamenti che riusciremo a intercettare lavoreremo per rispondere al meglio alle esigenze delle diverse fasce di popolazione, includendo anche quella degli anziani. Il nostro obiettivo primario rimane il dialogo: all'insegna della collaborazione siamo certi riusciremo a realizzare nuove progettualità per il paese".