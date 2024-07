Disposti i domiciliari per l'anziano che ha strangolato la moglie in casa a Beinette

Era attesa per oggi la convalida dell'arresto di Ermesto Bellino, il 75enne che, nella mattinata di venerdì scorso 28 giugno, ha strangolato e ucciso la moglie Maria Orlando, 79enne, malata di Alzheimer. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, nella stessa casa, in via Josina a Beinette, dove si è consumata la tragedia.

Il signor Bellino era in carcere dalla tarda mattina di venerdì, guardato a vista. Il suo gesto, è stato compiuto in un impeto d'ira ed esasperazione, di cui lui stesso si è reso conto diverso tempo dopo averlo compiuto, quando ha chiamato i carabinieri e ha confessato l'accaduto.

Sempre per oggi, al massimo domani, è previsto il rilascio del nulla osta per i funerali. Una notizia tragica, che ha sconvolto un paese ma che, soprattutto, ha evidenziato una situazione molto diffusa: la grande solitudine dei care giver, nonostante gli aiuti dei servizi sociali, che questa coppia aveva.